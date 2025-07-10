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Азербайджан активно продолжает климатическую дипломатию

17:30 - Сегодня
Азербайджан активно продолжает климатическую дипломатию

Во второй день 9-го Международного семинара ОПЕК, проходящего в Вене, основными темами обсуждения стали такие вопросы, как борьба с изменением климата, декарбонизация, технологии зеленой энергии и решения для устойчивого развития. В частности, отмечалось, что в настоящее время 10 процентов населения мира не имеют доступа к электроэнергии, 2 млрд человек по-прежнему живут в условиях электрической бедности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на подиумной дискуссии под названием «Путь, ведущий от COP29 к COP30» представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев рассказал о решениях, принятых на COP29 по климатическому финансированию, а также проделанной работе по обеспечению населения электроэнергией.

Отмечалось, что обеспечение доступа к электроэнергии в слаборазвитых странах, таких как страны Африки и малые островные развивающиеся государства, является одним из основных направлений климатической дипломатии. В рамках COP29 ведется работа со странами-донорами, международными финансовыми институтами и многосторонними банками развития по выполнению их обязательств по оказанию финансовой поддержки этих сфер: «Одновременно Всемирный банк играет ключевую роль в этом направлении - он намерен через банковский сектор реализовать крупный проект, направленный на обеспечение электроэнергией 300 млн человек в Африке».

Было также подчеркнуто, что такой проект легко принять, но чрезвычайно сложно реализовать.

М.Бабаев заявил, что реализация этих программ стала более важной в период после СОР29 и для других заинтересованных сторон. По этой причине ежемесячные обсуждения, которые будут проводиться в Бразилии в этом году и в рамках мероприятия СОР, будут в большей степени сосредоточены на вопросах реализации. Потому что в Дубае была принята крупная программа по энергетическому переходу, а в Баку - крупномасштабная программа по климатическому финансированию. Он сказал, что достигнутые в Баку результаты имеют большое значение, в частности в финансовых вопросах. Сейчас самое время действовать, реализовывать принятые программы: «В Баку также была принята программа под названием «Дорожная карта от Баку до Белена». Команды COP29 и COP30 должны совместно разработать специальную дорожную карту по заполнению существующей финансовой пустоты в размере 301,3 трлн долларов к 2035 году. Мы участвуем в этой программе вместе с Бразилией. Они работают над созданием финансовой архитектуры, включающей различные источники инвестиций: государственный и частный секторы, многосторонние банки развития, международные финансовые институты, сотрудничество Юг-Юг и другие возможные источники инвестиций».

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