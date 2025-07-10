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Эргюдж Келентерли единогласно избран генсеком МОГО

First News Media19:30 - Сегодня
Эргюдж Келентерли единогласно избран генсеком МОГО

На сессии Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку был избран генеральный секретарь организации.

Как сообщает АПА, по итогам голосования начальник Управления международных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, полковник Эргюдж Келентерли был единогласно избран генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны.

Отметим, в выборах на пост генерального секретаря принимали участие кандидаты из четырёх стран — Азербайджана, Сербии, Буркина-Фасо и Туниса.

После оглашения результатов голосования новый генсек МОГО Эргюдж Келентерли выступил с речью, в которой поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для достойного выполнения возложенных на него обязанностей.

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