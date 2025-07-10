В Абу-Даби возобновилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Абу-Даби возобновилась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер‑министра Армении Никола Пашиняна в расширенном формате с участием делегаций.

12:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер‑министр Армении Никол Пашинян сделали перерыв в ходе встречи один на один.

11:12

Делегации покинули зал переговоров, и встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжается в формате тет-а-тет.

10:12

В Абу-Даби продолжается встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

09:15

В Абу-Даби началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.