В Азербайджане отметят 120-летие академика Юсифа Мамедалиева

Президент Азербайджаана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летия академика Юсифа Мамедалиева.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Данным распоряжением Национальной Академии наук Азербайджана совместно с Министерством науки и образования страны поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения академика Юсифа Мамедалиева.

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.