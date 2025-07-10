В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В Абу‑Даби завершилась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
13:25
Встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби продолжается уже больше четырех часов, сообщает 1news.az.
12:34
В Абу-Даби возобновилась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер‑министра Армении Никола Пашиняна в расширенном формате с участием делегаций.
12:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер‑министр Армении Никол Пашинян сделали перерыв в ходе встречи один на один.
11:12
Делегации покинули зал переговоров, и встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжается в формате тет-а-тет.
10:12
В Абу-Даби продолжается встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
09:15
В Абу-Даби началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.