Суд в Екатеринбурге: Аяз Сафаров останется под арестом

Подана апелляционная жалоба на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении Аяза Сафарова, задержанного в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев 27 июня в Екатеринбурге.

Как сообщает AПA, суд Свердловской области не удовлетворил апелляционную жалобу Сафарова, решение суда первой инстанции вступило в силу.

В суде сообщили, что Аяз Сафаров останется под арестом.

Согласно решению Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 29 июня 2025 года, в отношении Аяза Мехбалы оглу Сафарова была избрана мера пресечения в виде ареста до 19 июля 2025 года. Следственные органы обвиняют Сафарова в совершении преступления, предусмотренного статьей 105.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Напомним, утром 27 июня ФСБ России провела рейды по домам азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты два человека, несколько получили ранения.