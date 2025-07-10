В Азербайджане усовершенствовали механизм принятия наследства - ПОДРОБНОСТИ

Президент Азербайджана подписал Закон о внесении изменений в Земельный, Гражданский процессуальный, Гражданский кодексы, а также в законы «О нотариате» и «Об исполнительном производстве».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Ожидается, что благодаря новым изменениям резко сократится количество гражданских споров и судебных дел по вопросам наследства, которые в последние годы наблюдались всё чаще. Так, в последние годы в ряде случаев фиксировался рост числа споров между детьми умерших лиц по поводу получения наследства, то есть, имущества и состояния. Иногда эти споры даже приводили к конфликтам между поколениями внутри семей. В соответствии с внесёнными изменениями во все упомянутые законодательные акты отказ от наследства будет оформляться не в случае, если наследство не принимает отдельный наследник, а только если все наследники откажутся от него. Иными словами, если кто-либо из наследников не предъявит требования относительно наследства, это не будет означать его отказ от наследства».

По словам В.Байрамова, изменения однозначно будут способствовать совершенствованию механизма принятия наследства: «Ранее ряд противоречий, имевшихся в законодательстве в части принятия наследства, становился причиной возникновения гражданских споров между наследниками в последние годы, и новые изменения устранят эти проблемы. Так, ранее молчание наследника по вопросам, связанным с наследством, то есть, его отказ как принимать, так и отказываться от наследства, создавало предположение, что он отказывается от наследства, что впоследствии приводило к спорам».

Депутат подчеркивает, что недавние изменения, утверждённые Президентом Азербайджана, направлены на укрепление конституционных гарантий права собственности, а также на дальнейшее совершенствование и уточнение требований института принятия наследства: «Ранее, согласно действовавшему законодательству, если ни один из наследников не принимал наследство, имущество переходило в собственность государства. Согласно утверждённым изменениям, это происходит только в случае, если все наследники откажутся от наследства. Проще говоря, ранее, если по разным причинам ни один из наследников не предъявлял права на наследство умершего, это трактовалось как отказ от наследства. По новым правилам это происходит только в том случае, если наследники официально откажутся от наследства».

«В то же время, если наследник не отказывается от принятия наследства, считается, что он принял наследство. Наследник может потребовать у нотариуса описи наследственного имущества до окончания установленного срока для отказа от наследства. С момента поступления такого обращения опись наследства проводится в течение 2 месяцев», - рассказывает В.Байрамов.

Отмечается, что после открытия наследства также совершенствуется законодательная база, регулирующая право наследника умершего наследника на получение доли от первоначального наследодателя, и это право не ограничивается сроками принятия наследства: «Так, срок, предусмотренный для описи наследства, ограничивается сроком для отказа от наследства, и устанавливаются более удобные правила. Согласно изменениям, если срок, оставшийся для отказа от наследства наследником умершего наследника, составляет менее 3 месяцев, этот срок продлевается до 3 месяцев».

Также одним из важных изменений является также регулирование обязательств наследников перед кредиторами - то есть, обязательства умершего по кредитным долгам теперь чётко распределяются. В.Байрамов отмечает, что согласно новым изменениям, если опись наследственного имущества утверждена нотариусом, наследники несут ответственность перед кредиторами наследодателя в пределах стоимости полученного наследственного имущества.

«Механизмы выдачи свидетельств о праве на наследство для наследников также были усовершенствованы. Так, нотариус при выдаче свидетельства наследнику указывает в документе информацию о долях других наследников, которые являются наследниками, но не обращались за получением свидетельства. Это очень важное изменение с точки зрения защиты прав наследников, которые не отказались от наследства, но не подавали заявку на получение свидетельства», - отмечает Вугар Байрамов, подчеркивая, что в целом ожидается, что новые изменения будут способствовать более надежной защите прав наследников на владение наследством и сократят количество гражданских споров.