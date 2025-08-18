В этой части Баку на 10 дней будет полностью ограничено движение транспорта

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило о полном ограничении движения транспортных средств в одной из частей Баку.

С 22:00 18 августа на протяжении 10 дней в Наримановском районе столицы Азербайджана, на участке разворота через путепровод Багирова на проспекте Гейдара Алиева (в направлении от города к улице Алияр Алиева) в связи с ремонтными работами, проводимыми ЗАО «Азербайджанские железные дороги», движение транспортных средств будет полностью ограничено, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам», - отмечают в Госагентстве.