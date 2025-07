Китай запускает человекоподобных роботов в производственные цеха - ВИДЕО

Группа человекоподобных роботов от шанхайской компании AgiBot (Zhiyuan Robotics) успешно прошла полевые испытания на заводе автокомпонентов в городе Мяньян (провинция Сычуань), продемонстрировав реальные промышленные возможности технологии embodied AI.

Что поражает, роботы модели A2‑W, установленные примерно за месяц до испытаний, успешно завершили две логистических смены в ходе трёхчасового прямого эфира: за смену каждый робот перемещал более 800 коробок между производственными станциями с практически нулевыми ошибками.

A group of humanoid robots developed by Shanghai-based robotics firm AgiBot are working at an auto parts factory in Mianyang City, showcasing how adaptive machines are poised to become standard collaborators in manufacturing. #GLOBALink pic.twitter.com/pi6iVQp0S2 — China Xinhua News (@XHNews) July 11, 2025