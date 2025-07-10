Глава азербайджанской диаспоры в Москве депортирован из России - ОБНОВЛЕНО
Глава азербайджанской диаспоры в Московской области (Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области) Эльшан Ибрагимов депортирован из России.
Как сообщает AПA, руководитель диаспоры вылетел в Баку рейсом Москва–Баку авиакомпании "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево..
Отметим, что несколько дней назад Эльшан Ибрагимов был лишён российского гражданства.
21:00
Глава азербайджанской диаспоры в Московской области Эльшан Ибрагимов депортируется из России.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Согласно сообщению, депортация Ибрагимова планируется вечерним рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в Баку.
По предварительным данным, в настоящее время он находится в аэропорту Шереметьево.
Отметим, что несколько дней назад Эльшан Ибрагимов был лишён российского гражданства.