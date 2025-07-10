Глава азербайджанской диаспоры в Москве депортирован из России - ОБНОВЛЕНО

Глава азербайджанской диаспоры в Московской области (Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области) Эльшан Ибрагимов депортирован из России.

Как сообщает AПA, руководитель диаспоры вылетел в Баку рейсом Москва–Баку авиакомпании "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево..

Отметим, что несколько дней назад Эльшан Ибрагимов был лишён российского гражданства.

21:00

Глава азербайджанской диаспоры в Московской области Эльшан Ибрагимов депортируется из России.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Согласно сообщению, депортация Ибрагимова планируется вечерним рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в Баку.

По предварительным данным, в настоящее время он находится в аэропорту Шереметьево.

Отметим, что несколько дней назад Эльшан Ибрагимов был лишён российского гражданства.