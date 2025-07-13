В Габале спасли малыша, оставшегося одного за закрытой дверью - ВИДЕО

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщениео том, что в городе Габала, на улице Мухтара Абдыева, малолетний ребёнок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Cообщается, что на вызов были направлены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС, которые с помощью альпинистского снаряжения проникли через окно в квартиру, находящуюся на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, и спасли малолетнего ребёнка, 2022 года рождения.