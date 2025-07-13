Обет выполнен: Проживающие в Европе супруги пешком прошли 418 км до родного Лачина - ВИДЕО
Юсиф Наджафов и его супруга Бахар Наджафова, родом из села Пирджахан Лачинского района, отправились пешком из Баку в Лачин.
Супруги дали обет отправиться пешком в родные края, если Лачин будет освобождён от армянской оккупации, сообщил telegraf.com
По имеющимся данным, Юсиф Наджафов - ветеран афганской и Первой Карабахской войн. В 2010 году он с семьtей эмигрировал в Европу.
Чтобы исполнить свой обет, супруги вернулись из Европы в Азербайджан и преодолели пешком около 418 километров до Лачина.
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