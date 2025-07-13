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Гражданин Узбекистана умер в санатории в Нафталане

First News Media12:26 - Сегодня
Гражданин Узбекистана умер в санатории в Нафталане

В одном из санаториев, расположенных в городе Нафталан, обнаружено тело 37-летнего мужчины.

Выяснилось, что погибшим оказался гражданин Республики Узбекистан З. Кафаров, 1988 года рождения, передает АПА.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, З. Кафаров скончался от сердечного приступа.

По имеющейся информации, он приехал в Нафталан из Узбекистана на отдых.

По данному факту ведется расследование.

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