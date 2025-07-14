Против лишенного гражданства РФ азербайджанского блогера Субо возбудили уголовное дело

Против лишенного российского гражданства блогера-миллионера Субхана Мамедова (Субо, на фото) возбуждено уголовное дело.

Его подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и отмывании денег.

Заведенное в отношении блогера уголовное дело затронуло и его ближайших родственников.

В Подмосковье задержаны родной брат треш блогера Самир Мамедов (также занимается блогерством под псевдонимом Само) и его отец. По версии следствия, Самир помогал блогеру отмывать средства и распродавать его имущество (несколько квартир в Москве и автопарк премиальных авто) после бегства Субо в Дубай.

Судом уже определена мера пресечения для отца и брата Субо: брату назначен домашний арест, с отца взята подписка о невыезде.

В их жилищах прошли обыски. По версии правоохранителей, именно родственники могли оказывать блогеру содействие в сокрытии его многомиллионных доходов от налоговых органов. Предполагается, что на деятельности Субо семья могла заработать сотни миллионов рублей, при этом ведя бизнес полностью «в черную», без какой-либо официальной регистрации.

Кроме того, выяснилось, что сам блогер, его отец и братья игнорировали обязанность встать на воинский учёт.

На допрос также доставлен один из руководителей бургерной Soul, где Субо был лицом бренда и соучредителем. Следователи проверяют его возможную причастность.

Напомним, Субхан Мамедов прославился своим эпатажным поведением в собственных блогах. Он неоднократно оскорблял сотрудников полиции и провоцировал людей на незаконные действия. В итоге Субо попал под проверку и в феврале этого года был лишён гражданства РФ и получил пожизненный (на 70 лет) запрет на въезд в страну.

Источник: Совершенно Секретно, Царьград