Вторую Аллею почетного захоронения в Баку закрыли на реконструкцию - ФОТО

С 1 июня в Баку закрыта для посещения Вторая Аллея почетного захоронения (İkinci Fəxri Xiyaban) в связи с началом масштабных ремонтных работ.

Как сообщает Teleqraf, доступ на территорию временно разрешен только членам семей шехидов.

По имеющейся информации, ремонт охватит всю территорию Аллеи. В рамках работ планируется установка общей мемориальной композиции с надписью «Şəhidlər ölməz» («Шехиды бессмертны»), увековечивающей память героев, отдавших жизнь за Родину.

Ожидается, что реконструкция завершится к 27 сентября — Дню памяти, после чего Аллея вновь будет открыта для посетителей.