Халг Банк объявил итоги II квартала 2025 года

По итогам II квартала 2025 года активы одного из крупнейших частных банков страны Халг Банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 11,2% и составили 3,441 млрд манатов.

На указанную дату кредитный портфель банка (включая другие финансовые учреждения) составил 1,908 млрд манатов, объем депозитов увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,4 млрд манатов.

На конец второго квартала 2025 года общий капитал банка увеличился на 11,5% (или на 55,0 млн манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 534,0 млн манатов, чистая прибыль составила 26,6 млн манатов.

Процентные доходы банка увеличились на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 101,6 млн манатов, а операционные и прочие доходы увеличились на 31% и составили 26,4 млн манатов.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

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