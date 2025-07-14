В Азербайджане выросли цены на мясо - ВИДЕО

В последние дни на бакинских рынках наблюдается рост цен на мясо, особенно на говядину.

Как сообщает Xəzər TV, продавцы отмечают, что подорожание началось примерно неделю назад. Если ранее 1 кг мяса стоил 15 манатов, то сейчас в некоторых местах его продают за 15.50, а порой и за 16 манатов.

Основными причинами подорожания называют сокращение числа откормленных бычков в стране, а также снижение интереса к животноводству в летние месяцы. Хотя на данный момент цены стабилизировались, ожидать их снижения пока не приходится.

По словам продавцов, на стоимость мяса также влияет рост цен на корма и увеличение расходов фермеров.

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