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В Азербайджане выросли цены на мясо - ВИДЕО

First News Media10:35 - Сегодня
В Азербайджане выросли цены на мясо - ВИДЕО

В последние дни на бакинских рынках наблюдается рост цен на мясо, особенно на говядину.

Как сообщает Xəzər TV, продавцы отмечают, что подорожание началось примерно неделю назад. Если ранее 1 кг мяса стоил 15 манатов, то сейчас в некоторых местах его продают за 15.50, а порой и за 16 манатов.

Основными причинами подорожания называют сокращение числа откормленных бычков в стране, а также снижение интереса к животноводству в летние месяцы. Хотя на данный момент цены стабилизировались, ожидать их снижения пока не приходится.

По словам продавцов, на стоимость мяса также влияет рост цен на корма и увеличение расходов фермеров.

Подробнее - в сюжете:

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