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Хакеры взломали данные почти 100 госслужащих и 6000 граждан Азербайджана

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Хакеры взломали данные почти 100 госслужащих и 6000 граждан Азербайджана

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики продолжает активно проводить аудиты и мониторинги в сфере информационной безопасности.

Главная цель – защита государственных учреждений от текущих и потенциальных угроз.

Как передает 1news.az, несмотря на запуск «Проекта кибергигиены» для сотрудников госучреждений, а также активное продвижение «Инструкции по обеспечению информационной безопасности» и другие просветительские мероприятия, ситуация остаётся тревожной. За первое полугодие текущего года 95 сотрудников из 47 государственных структур стали жертвами хакерских атак. Причиной этого стало несоблюдение базовых правил кибергигиены.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что 16% пострадавших госслужащих имели административные полномочия. Это явно указывает на недостаточный контроль за внутренней информационной безопасностью в соответствующих учреждениях и непринятие необходимых мер. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности уже проинформировала эти учреждения о необходимости принятия незамедлительных ответных мер.

Однако угроза не ограничивается государственными структурами. Граждане, не соблюдающие правила информационной безопасности и личной кибергигиены при использовании интернета, также активно становятся жертвами хакерских атак. В результате таких атак злоумышленники получают доступ не только к данным на личных компьютерах пользователей, но и к их логинам, паролям и персональным данным, используемым для доступа к электронным услугам государственных учреждений. В первом полугодии 2025 года число граждан, пострадавших от хакеров среди пользователей государственных услуг, составило 6164 человека.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности настоятельно призывает государственные учреждения усилить контроль за внутренней информационной безопасностью и подключиться к централизованной антивирусной системе. Это критически важно для обеспечения надёжной защиты от растущих киберугроз и повышения уровня индивидуальной кибергигиены.

Гражданам также рекомендуется использовать индивидуальные антивирусные программы, проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. Информацию о поддельных доменах следует отправлять на платформу "blacklist.gov.az".

Elektron Xidmət Təminatçısı

Vətəndaş

1

Dövlət İmtahan Mərkəzi

2406

2

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi

2101

3

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti

692

4

Daxili İşlər Nazirliyi

341

5

Dövlət Miqrasiya Xidməti

216

6

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

109

7

Səhiyyə Nazirliyi

100

8

İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyi

60

9

Xarici İşlər Nazirliyi

30

10

Dövlət Gömrük Komitəsi

24

11

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

24

12

Dövlət Statistika Komitəsi

20

13

Maliyyə Nazirliyi

17

14

Ədliyyə Nazirliyi

8

15

Məhkəmə-Hüquq Şurası Məhkəmə Portalı

4

16

Elmin İnkişafı Fondu

4

17

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti

2

18

Auditorlar Palatası

1

19

Elm və Təhsil Nazirliyi

1

20

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu

1

21

Azərenerji ASC

1

22

Dövlət Reklam Agentliyi

1

23

Milli Depozit Mərkəzi

1

*

HAKERLƏRİN QURBANINA ÇEVRİLMİŞ DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNDƏN İSTİFADƏ EDƏN VƏTƏNDAŞLARIN SAYI

6164

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381

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