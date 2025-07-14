Хакеры взломали данные почти 100 госслужащих и 6000 граждан Азербайджана

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики продолжает активно проводить аудиты и мониторинги в сфере информационной безопасности.

Главная цель – защита государственных учреждений от текущих и потенциальных угроз.

Как передает 1news.az, несмотря на запуск «Проекта кибергигиены» для сотрудников госучреждений, а также активное продвижение «Инструкции по обеспечению информационной безопасности» и другие просветительские мероприятия, ситуация остаётся тревожной. За первое полугодие текущего года 95 сотрудников из 47 государственных структур стали жертвами хакерских атак. Причиной этого стало несоблюдение базовых правил кибергигиены.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что 16% пострадавших госслужащих имели административные полномочия. Это явно указывает на недостаточный контроль за внутренней информационной безопасностью в соответствующих учреждениях и непринятие необходимых мер. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности уже проинформировала эти учреждения о необходимости принятия незамедлительных ответных мер.

Однако угроза не ограничивается государственными структурами. Граждане, не соблюдающие правила информационной безопасности и личной кибергигиены при использовании интернета, также активно становятся жертвами хакерских атак. В результате таких атак злоумышленники получают доступ не только к данным на личных компьютерах пользователей, но и к их логинам, паролям и персональным данным, используемым для доступа к электронным услугам государственных учреждений. В первом полугодии 2025 года число граждан, пострадавших от хакеров среди пользователей государственных услуг, составило 6164 человека.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности настоятельно призывает государственные учреждения усилить контроль за внутренней информационной безопасностью и подключиться к централизованной антивирусной системе. Это критически важно для обеспечения надёжной защиты от растущих киберугроз и повышения уровня индивидуальной кибергигиены.

Гражданам также рекомендуется использовать индивидуальные антивирусные программы, проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. Информацию о поддельных доменах следует отправлять на платформу "blacklist.gov.az".