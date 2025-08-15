В Габале более 900 абонентов временно останутся без газа

В некоторых районах села Нохургышлаг Габалинского района будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявило Загатальское региональное управление газовой эксплуатации, передает 1news.az.

Сообщается, что для переноса надземной газовой линии низкого давления диаметром 57 мм, которая проходит перед земельным участком абонента Эльвина Эльчин оглу Намазлы в селе Нохургышлаг Габалинского района, 18.08.2025 года с 10:00 до завершения работ будет приостановлена подача газа 912 абонентам.

Подача газа будет восстановлена после завершения работ.