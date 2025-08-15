Под Рязанью взорвался пороховой завод

В Шиловском районе Рязанской области загорелся и взорвался пороховой цех завода «Эластик», сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Согласно предварительным данным, пять человек погибли, еще не менее 20 пострадали, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. При этом здание цеха, в котором произошла детонация, в результате инцидента оказалось полностью разрушено, сказал источник РИА. Под завалами остаются люди, доступ к ним спасателей затруднен.

С территории завода эвакуировали более 100 человек. Как пишет Telegram-канал Baza, причиной пожара и взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

Завод синтетических волокон «Эластик» был зарегистрирован в 2000 году. Предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов. В октябре 2021 года на территории одного из цехов завода, которое использовало ООО «Разряд», выпускавшее взрывчатые вещества, также произошел взрыв. Тогда погибли 17 человек.

Источник: The Moscow Times