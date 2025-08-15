В Азербайджане арестован автохулиган в состоянии наркотического опьянения - ВИДЕО

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Самухского районного отдела полиции задержали водителя, который в состоянии наркотического опьянения превышал скорость, грубо нарушал правила дорожного движения и занимался автохулиганством.

Как сообщили 1news.az в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, стало известно, что житель района Роял Йолчуев на управляемом им автомобиле марки «ВАЗ» вёл себя недисциплинированно на дорогах, грубо нарушал правила дорожного движения, занимался автохулиганством и тем самым демонстративно нарушал общественный порядок, вызывая справедливое недовольство граждан.

Составленный в отношении этого лица административный протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях был направлен в суд для рассмотрения.

По решению суда Р.Йолчуев был лишён водительских прав на 1 год и арестован в административном порядке на 15 суток.