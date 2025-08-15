В Лянкяране оборвался лифт с рабочим

В Лянкяране на одной из чайных фабрик в результате несчастного случая на производстве пострадал рабочий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Сутемурдов Лянкяранского района.

Житель села Ашагы-Нювяди Мамедов Бахтияр Балдадаш оглу (1969 г.р.) упал и получил травмы.

Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По предварительной версии, Б.Мамедов пострадал в результате обрыва лифта на предприятии.

По факту ведётся расследование.