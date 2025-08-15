В Лянкяране оборвался лифт с рабочим
В Лянкяране на одной из чайных фабрик в результате несчастного случая на производстве пострадал рабочий.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Сутемурдов Лянкяранского района.
Житель села Ашагы-Нювяди Мамедов Бахтияр Балдадаш оглу (1969 г.р.) упал и получил травмы.
Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.
По предварительной версии, Б.Мамедов пострадал в результате обрыва лифта на предприятии.
По факту ведётся расследование.
