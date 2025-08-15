Комиссия TƏBİB расследует смерть младенца в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

10 августа в 03:50 утра младенец 2025 года рождения (мужского пола) был госпитализирован в Бейлаганскую районную центральную больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

В ответ на запрос 1news.az об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что во время осмотра младенцу был поставлен диагноз острое респираторное заболевание:

«После оказания необходимой медицинской помощи ребёнок был выписан для амбулаторного наблюдения.

В тот же день состояние младенца вновь ухудшилось, и была зафиксирована смерть до прибытия медицинской помощи.

Отметим, что точная причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия.

В настоящее время по данному факту проводится расследование соответствующими органами, в том числе Комиссией по анализу детской смертности при TƏBİB».

В Бейлягане от высокой температуры скончался трехмесячный ребёнок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент произошёл в селе Биринджи Шахсевен.

Родители везли в больницу Султана Салимхана оглу Салимзаде (13.05.2025 г.р.), у которого поднялась температура, но ребёнок умер по дороге.

По факту начато расследование.