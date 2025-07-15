В Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах от мин очищено 30% территорий

В Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах от мин очищено 30 процентов территорий.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджанской Республики в этих районах Эмин Гусейнов на конференции в Агдаме.

Гусейнов сообщил, что город Агдам фактически очищен от мин, однако значительная часть района все еще сильно загрязнена, поскольку эти территории находились на бывшей линии соприкосновения. «Но работы по очистке продолжаются. От мин очищено 54,24% Агдамского, 67,76% Физулинского и 7,56% Ходжавендского районов», - отметил он.