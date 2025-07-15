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В Азербайджане созданы два новых национальных парка: площадь охраняемых природных территорий увеличена

First News Media10:00 - Сегодня
В Азербайджане созданы два новых национальных парка: площадь охраняемых природных территорий увеличена

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июля 2025 года, в стране созданы два новых национальных парка — Ахар-Бахар и Илису.

Это решение принято в рамках исполнения государственных программ, инициированных главой государства, а также для выполнения международных экологических обязательств Азербайджана и поддержки социально-экономического развития регионов. Об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов, передает 1news.az.

Создание новых национальных парков стало важным шагом в направлении расширения сети особо охраняемых природных территорий не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. Это имеет большое значение для развития экотуризма, устойчивого природопользования, вовлечения местных сообществ в экологические инициативы и сохранения биологического разнообразия региона, отмечает министерство.

Национальный парк Ахар-Бахар расположен на землях государственного земельного фонда Самухского, Евлахского и Гахского районов и охватывает территорию в 23 901,99 гектара.

Национальный парк Илису создан на базе существующего Илисунского государственного природного заповедника. Он расположен на территории Гахского и Загатальского районов, его площадь составляет 13 966 гектаров.

До принятия решения площадь особо охраняемых природных территорий Азербайджана составляла 892 855,78 гектара, что соответствовало 10,31% территории страны. С учетом новых национальных парков этот показатель увеличился до 913 342,17 гектара или 10,54% общей площади страны.

Создание новых парков не только обеспечит сохранение уникального природного и исторического наследия, но и станет фактором развития туризма, повышения занятости и благосостояния местного населения.

Ожидается также расширение социально-экономических возможностей на основе устойчивого использования экосистем и повышения экологической осведомленности, сообщает ведомство.

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