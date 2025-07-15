Диагностика и стационарное лечение менингита осуществляются за счёт обязательного медицинского страхования
Менингит – это воспалительное заболевание оболочек головного и спинного мозга.
Существует множество причин возникновения воспаления, которые делятся на две основные группы: инфекционные и неинфекционные.
Как передает 1news.az, диагностика и стационарное лечение менингита включены в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Эти услуги охватывают постановку диагноза, разработку индивидуального плана лечения и предоставление медицинской помощи в стационарных условиях. В течение 2024 года за счет обязательного медицинского страхования было оказано более 100 медицинских услуг, связанных со стационарным лечением менингита.
Для точной диагностики менингита проводится ряд лабораторных и инструментальных исследований. К ним относятся:
Исследование спинномозговой жидкости (люмбальная пункция)
Общий и биохимический анализы крови
Тесты на C-реактивный белок и прокальцитонин
Определение уровня электролитов и глюкозы
Микробиологические и серологические тесты для выявления инфекции
КТ, МРТ и МРТ с контрастированием головного мозга
Нейросонография (УЗИ головного мозга) для новорожденных и детей до 1 года
ЭЭГ для оценки мозговой активности
После диагностического этапа, на основании медицинских показаний, пациенты направляются на стационарное лечение. Меры стационарного лечения, применяемые в зависимости от этиологии и степени тяжести заболевания, включают:
Антибактериальную, противовирусную и противогрибковую терапию
Восстановление водно-электролитного баланса
Симптоматическое лечение
Все вышеуказанные медицинские услуги осуществляются за счет обязательного медицинского страхования.
Указанные услуги предоставляются в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB (Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями), и в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения на основании медицинских показаний.
Для получения медицинских услуг застрахованные лица в первую очередь должны обратиться к семейному врачу или профильному специалисту.
Для информации отметим, что возбудителями инфекционного менингита могут быть бактерии, вирусы, грибы и простейшие (плазмодий малярии, токсоплазма).
Неинфекционные менингиты встречаются реже. Этот тип менингита может быть вызван аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие. Кроме того, менингит может развиться в результате разрыва доброкачественных опухолей (кист) в головном мозге, поражения мозговых оболочек злокачественными опухолями, травм головного и спинного мозга, операций на головном мозге, а также как реакция на прием некоторых лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, некоторые группы антибиотиков и т.д.).
Это заболевание, особенно распространенное среди маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой, проявляется такими острыми симптомами, как:
Высокая температура
Головная боль
Ригидность (скованность) затылочных мышц
Рвота
Светобоязнь
Спутанность сознания
Судороги
Если вовремя не принять меры, менингит может быть жизнеугрожающим.
Здоровый человек может заразиться этим заболеванием воздушно-капельным путем (при кашле, чихании), через загрязненную пищу и неочищенную воду. В некоторых случаях возбудитель может передаваться от матери к плоду, а также через укусы насекомых-переносчиков (например, при малярии).
Существуют вакцины против некоторых форм менингита. Поэтому, особенно группы населения, входящие в группу риска, должны своевременно принимать профилактические меры и немедленно обращаться к врачу при появлении первых симптомов.