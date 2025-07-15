В Азербайджане водитель, насмерть сбивший пешехода, скончался от инфаркта

В Геранбое автомобиль сбил пешехода, который пытался перейти дорогу.

Пешеход, получивший различные телесные повреждения, был доставлен в больницу водителем, подозреваемым в совершении наезда, передает qafqazinfo.

Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Водитель, подозреваемый в совершении ДТП, также скончался. Предположительно, он перенёс инфаркт.

Личности обоих лиц устанавливаются.