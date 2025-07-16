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Пашинян заявил, что не хотел бы закрытия российских телеканалов, но в РФ есть силы, которые вынуждают сделать это

First News Media17:00 - Сегодня
Пашинян заявил, что не хотел бы закрытия российских телеканалов, но в РФ есть силы, которые вынуждают сделать это

Власти Армении хотят иметь хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении, заявил на пресс-конференции в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли он, чтобы российские телеканалы, транслирующиеся в Армении и создающие фон ненависти и вседозволенности, были закрыты, премьер сказал: «Да, действительно некоторые российские телеканалы пересекли все допустимые линии, но, исходя из вышесказанного, я не хотел бы, чтобы мы были вынуждены принять такое решение, потому что мы не ищем противоречий, конфликтных ситуаций с Россией.

У меня уважительные, открытые, прозрачные и честные отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. У меня открытые, прозрачные и честные отношения с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. У меня чисто по-человечески будет дискомфорт, если мы примем такое решение, и я не хочу принимать такое решение. Но у меня впечатление, что в РФ есть силы, которые хотят нас вынудить принять такое решение».

Источник: News.am

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