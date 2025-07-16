 Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Центр Гейдара Алиева | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Центр Гейдара Алиева

First News Media19:00 - Сегодня
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Центр Гейдара Алиева

16 июля дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров ознакомил гостью с Центром Гейдара Алиева, считающегося редкой жемчужиной мировой архитектуры. Отмечалось, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера.

В расположенном в центре Музее Гейдара Алиева в виртуальной форме представлены различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости нашей страны.

Сначала Огулджахан Атабаева осмотрела автомобили, находившиеся в официальном пользовании великого лидера в период его руководства Азербайджаном - с 1969 по 2003 год.

Экспонаты, отражающие различные этапы концепции деятельности общенационального лидера как в период советской власти, так и в годы независимости, фотографии и мультимедийный зал вызвали у гостьи большой интерес.

Ознакомившись также с выставкой «Жемчужины Азербайджана», гостье было сообщено, что на экспозиции демонстрируются редкие экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными богатствами, многовековой историей и культурным наследием страны. Подчеркивалось, что здесь представлены редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской ковровой школы, а также в оригинальной - звуковой форме экспонируются наши старинные музыкальные инструменты. Было также отмечено, что на выставке, где также представлены национальные одежды Азербайджана и древние монеты, посетители могут увидеть священные книги на различных языках.

После знакомства с выставкой «Музыкальные инструменты: Единство и разнообразие», Огулджахан Атабаева также посетила экспозиции «Кукла в искусстве» и «Танец узоров», где представлены азербайджанские ковры.

Затем гостья ознакомилась с выставками «Тайна розы» известного скульптора Андрея Осташова и «Выражение вечности» художника-скульптора Луиса де Соузы.

После ознакомления с Центром состоялась встреча между вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой.

После встречи директор Центра Анар Алакбаров вручил гостье памятный подарок.

Огулджахан Атабаева покинула Центр с хорошим впечатлением.

Поделиться:
455

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили Sea Breeze - ФОТО

Общество

Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга - ...

Мнение

​​​​​​​Поворотный момент внешнеполитического курса Армении: анализ ...

Точка зрения

Слово длиной в 150 лет: от «Экинчи» до информационной Победы

Общество

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана посетила Азербайджанский национальный музей ковра

Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга - ОБНОВЛЕНО

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана побывала в Бакинском книжном центре

В Агдаше 17-летний юноша утонул в канале

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Адвокат Джахида Шахбазова: Уголовное дело возбуждено по факту, а не против врача - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Доведение до самоубийства»? Прокуратура расследует смерть девушки в Бинагади - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Грузия хочет возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Danone уходит из Азербайджана

Последние новости

Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили Sea Breeze - ФОТО

Сегодня, 20:40

Администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии

Сегодня, 20:20

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана посетила Азербайджанский национальный музей ковра

Сегодня, 20:00

Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:40

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана побывала в Бакинском книжном центре

Сегодня, 19:30

В Агдаше 17-летний юноша утонул в канале

Сегодня, 19:15

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Центр Гейдара Алиева

Сегодня, 19:00

​​​​​​​Поворотный момент внешнеполитического курса Армении: анализ выступления Никола Пашиняна

Сегодня, 18:55

Аллахшукюр Пашазаде встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО

Сегодня, 18:45

Суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в СИЗО восьмерым уроженцам Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:26

Пашинян подтвердил получение предложения от США по управлению Зангезурским коридором

Сегодня, 18:16

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Халк Маслахаты Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 18:10

AYNA изменило схему движения на одном из перекрестков в Баку

Сегодня, 18:00

В Азербайджане упрощена регистрация земельных участков, выделенных в период СССР

Сегодня, 17:44

В Баку оштрафованы лица, загрязняющие побережье

Сегодня, 17:33

Кто будет выступать на DREAM FEST 2025? – СПИСОК

Сегодня, 17:23

Пашинян рассказал о своем отношении к экс-президентам Армении

Сегодня, 17:21

Пашинян: Встреча с президентом Азербайджана в Абу-Даби может иметь положительные результаты

Сегодня, 17:15

ДТП в Гяндже: Сначала врезался в электрический столб, а затем в придорожное ограждение – ФОТО

Сегодня, 17:10

В Баку мужчина, выстреливший в жену, оказался директором известной клиники - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45