Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана побывала в Бакинском книжном центре

16 июля дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили Бакинский книжный центр.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева проинформировала гостью о деятельности центра.

Было отмечено, что Бакинский книжный центр официально функционирует с 2018 года. В Центре, созданном по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, реализуется новый подход в книготорговле и осуществляется продажа книг различных жанров на азербайджанском, русском, турецком, английском и других языках. На первом и втором этажах Центра, площадь которого составляет 2500 квадратных метров, экспонируются издания Фонда Гейдара Алиева. На первом этаже также представлена продукция бренда I Love Baku, ООО «Азерпочт», мировые бестселлеры на азербайджанском и иностранных языках, классическая и научно-популярная литература, художественные альбомы, туристические путеводители, канцелярские товары и подарки. Помимо книжного магазина, на первом этаже действует кафе Coffeemood.

Было отмечено, что на втором этаже Центра расположены читальный зал, специальная секция для людей с нарушением зрения, детский уголок, зоны для проведения различных мероприятий и занятий научной деятельностью.

В Бакинском книжном центре для книголюбов также созданы дополнительные возможности для эффективного проведения досуга. Здесь регулярно проводятся презентации книг, встречи с деятелями культуры и искусства, автограф-сессии, детские часы чтения, а также мероприятия, организуемые совместно с творческими объединениям, международными организациями и посольствами иностранных государств. Информация о новых книгах представлена на мониторах, установленных в разных местах. С помощью сенсорных экранов можно получить информацию обо всех книгах, имеющихся в Центре.

В завершение от имени Бакинского книжного центра гостье был вручен памятный подарок.