Фестиваль Porsche в Баку прошёл в атмосферной обстановке - ФОТО - ВИДЕО

12 июля на территории SeaBreeze состоялся фестиваль Porsche, подаривший автолюбителям поистине незабываемый день.

На протяжении всего мероприятия гости смогли не только поближе познакомиться с легендарными моделями скоростного мира, но и насладиться множеством ярких развлечений.

На территории фестиваля были представлены эксклюзивные модели Porsche, включая 911 GT3, 718 GT4 RS, Taycan Turbo GT и другие, предоставив посетителям уникальный опыт. Помимо демонстрации автомобилей, по всей площадке были организованы различные зоны развлечений. Восемь игровых станций, включая мини-гольф, мини-бильярд, рыбалку и игру "Зигзаг", а также FaceArt-мастера для детей создавали весёлую атмосферу для всей семьи.

Гости, принимавшие участие в играх и одержавшие победу, получали специальные подарки от Porsche Центра Баку, а также могли бесплатно угоститься хот-догами, попкорном и коктейлями из мини-грузовиков, размещённых на территории мероприятия.

На протяжении дня гостей радовали DJ, выступления музыкальных коллективов, танцевальные шоу и множество других сюрпризов, ставших яркими моментами фестиваля.

Мероприятие, собравшее множество гостей, оставило незабываемые впечатления как у взрослых, так и у детей.

Участники фестиваля стали ещё на шаг ближе к динамичному миру Porsche, почувствовав энергию, музыку и скорость в одном событии.

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