Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга - ОБНОВЛЕНО

Ленинским районным судом г. Екатеринбурга рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шихлинского Мутвалы Шахина оглы, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ.

Как сообщает Report, по результатам рассмотрения, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 14 сентября 2025 года.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса в апелляционном порядке.

18:30

Сын председателя азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского Мутвалы Шихлинский был доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщает АПА, сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении Мутвалы Шихлинского, обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья).

11:25

Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шихлински задержан по делу о «применении насилия в отношении представителя власти».

Об этом сообщил ТАСС президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

«Задержан, мы теперь получили такую информацию от Следственного комитета», - сказал он. Мутвалы Шихлински является адвокатом.

«Адвокатская палата получила официальное уведомление о том, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.)», - сказал он, уточнив, что Мутвалы Шихлински является адвокатом.

Ранее суд в Екатеринбурге заключил под стражу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых, во вторник стало известно об аресте Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева. Как сообщали ранее в СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть азербайджанцев - граждан РФ. В результате проведенной силовиками операции двое азербайджанцев скончались.