Жара в Азербайджане: Как мы можем помочь животным её пережить?

В Азербайджане в этом году жара наступила внезапно, и к ней оказались не готовы не только люди, но и животные.

Но если люди могут самостоятельно уберечь себя от солнца и пекла, то для животных это является настоящим испытанием.

Так, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, бездомные кошки и собаки страдают от обезвоживания и перегрева. У них нет доступа к прохладным помещениям, а вода может быть недоступна часами, если не сутками. И самое простое и важное, что можно сделать для уличных животных – это обеспечить их водой. Достаточно оставить миску у подъезда, в парке, во дворе. Стоит отметить, что во многих парках Баку уже установлены поилки, и если вы заметили такую, то обязательно проверьте, есть ли в ней вода, и по возможности пополните. Это занимает всего пару минут, но может спасти чью-то жизнь. Нужно помнить, что глиняные или керамические миски дольше сохраняют прохладу, поэтому это отличный выбор для улицы.

Помимо воды бездомные животные нуждаются в тени. Можно использовать простейшие навесы из картонных коробок, старых ковров или полотенец, разместив их под деревьями или вдоль стен зданий – именно это помогает уменьшить риск перегрева животных и создаёт им удобные места для отдыха. Кроме того, рекомендуется подкладывать бутылки с замороженной водой в таких местах, чтобы животные могли охладиться.

Проверяйте место под автомобилем перед поездкой, ведь часто кошки и собаки прячутся там и от запуска двигателя могут получить травмы. Наблюдайте, есть ли у них симптомы перегрева: учащенное дыхание, слабость, дезориентация. И если замечаете какие-то из симптомов, то переместите животное в тень и предложите воду, не оставляйте его без внимания.

Для подкармливания питомцев выбирайте влажный корм, ведь он тоже помогает восполнить недостаток жидкости.

Но не только бездомные животные страдают от жары, домашним питомцам тоже нелегко. Жаркая погода особенно опасна для собак и кошек, живущих в квартирах без кондиционеров или вентиляции. Чтобы облегчить их состояние, важно обеспечить постоянный доступ к чистой и прохладной воде, желательно в нескольких местах дома. Можно добавлять в воду пару кубиков льда или замораживать воду в специальных поилках, чтобы она дольше оставалась прохладной. Некоторые владельцы используют автоматические питьевые фонтаны, животным они нравятся, и вода там постоянно циркулирует, что помогает избежать застоя. Прогулки с собаками нужно переносить на утро и вечер, когда солнце не такое активное, а асфальт не обжигает подушечки лап.

Проверить температуру асфальта можно рукой: если горячо ладони, то собаке тоже будет больно. Для особенно чувствительных лап можно использовать специальные защитные ботиночки. Дома желательно закрывать шторы днём, оставлять вентилятор, можно положить мокрое полотенце на пол - многие животные с удовольствием на нём лежат, чтобы охладиться.

Напомним, что стричь питомца полностью «под ноль» в жару является частой ошибкой. У большинства животных шерсть выполняет не только функцию утепления, но и защиту от перегрева и солнечных ожогов. Особенно это касается светлошёрстных кошек и собак. Гораздо полезнее будет просто вычёсывать подшёрсток и убирать лишние колтуны, чтобы кожа могла «дышать».

И, конечно, ни в коем случае нельзя оставлять животное в машине, даже на короткое время, даже с приоткрытым окном. Температура внутри авто под солнцем может за несколько минут подняться выше 50 градусов, и животное погибнет от перегрева.

Некоторые владельцы дополнительно используют охлаждающие коврики, специальные жилеты или замороженные игрушки. Всё это может помочь, особенно если животное плохо переносит жару или относится к породам с повышенным риском, например, брахицефальным (мопсы, персы), а также пожилым, страдающим от лишнего веса или сердечно-сосудистых проблем.

Кроме того, никогда не следует обильно обливать животных под солнцем холодной водой по всей шерсти, ведь это может вызвать тепловой шок и усугубить состояние при перегреве. Безопаснее и эффективнее охлаждать подушечки лап, мордочку и живот, аккуратно протирая их влажной прохладной тканью. Такой подход помогает снизить температуру тела без риска для здоровья животного.

Не менее важно следить за признаками перегрева. Если питомец тяжело дышит, выглядит вялым, прячется в углу или, наоборот, беспокоен, у него пересохшие дёсны, нарушена координация или даже наблюдаются судороги, то это может быть тепловой удар. В этом случае нужно немедленно переместить животное в прохладное место, дать воду и обратиться к ветеринару. Ни в коем случае нельзя резко охлаждать тело, обкладывать льдом или погружать в холодную воду - это может привести к шоку.

Помните, что от нашей ответственности и участия зависит благополучие тех, кто не может позаботиться о себе сам. Берегите животных, дарите им тепло и заботу, и они отплатят вам своей преданностью и любовью.

Информация взята с открытых источников

Джамиля Суджадинова