Малайзия более 10 лет спустя возобновляет поиски исчезнувшего авиарейса MH370

First News Media12:40 - Сегодня
Поиски пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines возобновятся в конце декабря, сообщило министерство транспорта Малайзии в среду, спустя более десяти лет после исчезновения самолета.

Самолет Boeing 777, на борту которого находились 239 человек, исчез с экранов радаров 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин, что стало одной из величайших загадок авиации, сообщает AFP.

Две трети пассажиров были китайцами, в то время как остальные - малазийцы, индонезийцы и австралийцы, а также граждане Индии, Америки, Голландии и Франции.

Несмотря на крупнейшие поиски в истории авиации, самолет так и не был найден. В заявлении Куала-Лумпура говорится, что он «хотел бы сообщить, что глубоководные поиски пропавших обломков рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря 2025 года».

Морская исследовательская компания Ocean Infinity будет проводить поиски «в выбранном районе, который, по оценкам, имеет наибольшую вероятность обнаружения самолета», говорится в сообщении министерства.

Последние поиски в южной части Индийского океана были приостановлены в апреле, поскольку был «не сезон».

Компания Ocean Infinity, базирующаяся в Великобритании и Соединенных Штатах, провела безуспешную охоту в 2018 году, прежде чем согласилась начать новые поиски в этом году.

Первоначальные поиски, проведенные под руководством Австралии, охватили 120 000 квадратных километров в Индийском океане в течение трех лет, но практически не обнаружили никаких следов самолета, кроме нескольких обломков.

