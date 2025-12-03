Погода на четверг: В Баку ожидается до 15 °C
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 4 декабря.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Однако ночью и вечером в некоторых районах возможен моросящий дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 8-11 °C, днем - 12-15 °C. Атмосферное давление - 771 мм рт. ст., относительная влажность ночью 80–85 %, днем 65–75 %.
В регионах Азербайджана в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки. В отдельных местах они могут быть кратковременно интенсивными, в горных районах возможен снег. В некоторых местах будет местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3–8 °C, днем - 12-17 °C; в горах ночью ожидается от 0 до −5 °C, днем - 5–10 °C.