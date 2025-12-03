Все фигуранты коррупционного дела в евродипслужбе освобождены

Экс-генсек Европейской дипломатической службы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третий задержанный в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза - были освобождены вместе с экс-главой дипслужбы ЕС Федерикой Могерини вскоре после задержания 2 декабря.

Об этом сообщила газета La Repubblica.

«После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны. Они были освобождены, поскольку нет риска, что они скроются от правосудия», - цитирует издание прокуроров.

Накануне бельгийская полиция и Европрокуратура провели обыски в резиденции Европейской службы внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах. В ходе этих мероприятий, как сообщалось, были задержаны три человека. Им инкриминируют нарушения при проведении тендеров, в том числе связанных с заявкой европейской дипслужбы на программу подготовки молодых европейских дипломатов в Колледже Европы.