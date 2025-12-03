Обновлены карты после 44-дневной войны

В Азербайджане завершено обновление карт страны после 44-дневной Отечественной войны, сообщил журналистам председатель Правления Агентства геодезии и картографии при Министерстве экологии и природных ресурсов Назир Исмаилов.

По его словам, подготовка ведется в цифровом формате, включая трехмерные (3D) топографические карты, которые предоставляются ключевым силовым структурам страны.

Назир Исмаилов отметил, что работа по совершенствованию карт продолжается на регулярной основе, чтобы поддерживать актуальность и точность геоданных.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова