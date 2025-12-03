В Армении 75% населения получают зарплату, ниже средней

¾ населения Армении или 75% получают зарплату, которая значительно ниже средней.

Об этом на заседании Национального Собрания во время обсуждения пересмотренного проекта государственного бюджете Армении на 2026 год заявил депутат от оппозиционного блока «Армения» Артур Хачатрян, передают армянские СМИ.

По его словам, правительство постоянно твердит о повышении среднемесячной заработной платы, представляя это как достижение.

«Однако, доходы большей части нашего населения составляют около 100-200 тысяч драмов (примерно $260-530) в месяц. Тем не менее, они не ощущают тех положительных результатов, которые ранее описал министр экономики», - сказал Хачатрян.

Депутат отметил, что правительство принципиально не признается в том, что его политика по оказанию помощи проблемным заемщикам провалилась.

«Из более чем 330 тысяч бенефициаров программы к правительству обратилось лишь 5-6 тысяч человек», - заметил оппозиционер.

Коснувшись же темы государственного долга, Хачатрян, в частности, отметил:

«В 2026 году из каждых 3 заработанных драмов 1 драм власти будут выделять на погашение госдолга и обслуживание процентов».