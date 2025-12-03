Пашинян назвал причину бедности в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает близкой к решению проблему крайней бедности, отметив, что во многом она связана с "отсутствием навыков не быть бедными" среди нуждающихся граждан.

Трансляцию выступления главы правительства в армянском парламенте вели местные телеканалы.

"Да, в Армении существует социальные проблемы и бедность. Кстати, недавно были опубликованы показатели бедности, и, по нашим оценкам, показатели достаточно хорошие, хотя и стоит вопрос уточнения методологии. Но, вне зависимости от методологии, показатель крайней бедности составляет 0,6%, и мы близки к выполнению предвыборного обещания от 2021 года об устранении в стране крайней бедности", - сказал армянский премьер.

Пашинян добавил, что прошли времена, когда причиной бедности в Армении была в основном безработица. "В Армении существует бедность только по одной причине - по причине отсутствия навыков не быть бедными среди тех людей, которые являются бедными", - уверен армянский премьер. По его словам, решением данной проблемы может стать образование, которое позволит развить трудовые навыки, повысить профессионализм и повысить благосостояние людей, живущих в бедности. Он добавил, что именно этим принципом будет руководствоваться правительство Армении в разрешении этой социальной проблемы.

