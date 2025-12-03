Встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Брюсселе отменили

Запланированные в Брюсселе переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома, бизнесмена Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским были отменены, сообщил в соцсети X журналист Euronews Алекс Раофоглу.

Сначала журналист написал со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с ситуацией, что Зеленский должен встретиться в Брюсселе с Уиткоффом и Кушнером после их визита в Москву. Позже он разместил обновление, где приводится сообщение источников об отмене встречи и о том, что Зеленский возвращается домой.

Во вторник вечером состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером, она продолжалась пять часов. За это время удалось обстоятельно обсудить урегулирование на Украине. Конкретные формулировки мирного плана США на встрече Путина с Уиткоффом не обсуждались, говорили о сути документов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, обсуждались конкретно территориальные проблемы.

Ушаков сообщил на брифинге, что американская делегация после встречи в Кремле говорила о своем плане отправиться обратно в США, а не в Киев.

Самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе и в настоящее время уже находится в западном полушарии, сообщил ТАСС источник в европейских авиадиспетчерских кругах. Он отметил, что около 04:45 по всемирному времени (07:45 мск) самолет был передан на контроль диспетчерам атлантического сектора Канады.

Источник: ТАСС