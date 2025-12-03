Сын погибшего пассажира опубликовал видео с рейса AZAL, снятое до крушения - ВИДЕО

Опубликовано видео, снятое одним из пассажиров в салоне самолета AZAL до того, как он потерпел крушение в Актау в декабре 2024 года.

Видео было опубликовано в социальных сетях сыном погибшего пассажира Рашида Гистарова Аббасом Гистаровым, который рассказал, что ему только вернули телефон отца, подчеркнув, что кадры сняты Р.Гистаровым.

На видео слышен голос бортпроводницы Хокумы Алиевой, объявляющей о полете – напомним, что Х.Алиевой посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

25 декабря 2024 года самолёт «Embraer» авиакомпании AZAL, вылетевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане – в результате аварии погибли 38 человек, 29 получили ранения.