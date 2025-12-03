Bloomberg: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией

Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"По словам осведомленных источников, Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, что положит конец существованию последней закрытой границы времен холодной войны в Европе и откроет путь к возрождению торговли на Кавказе", - передает агентство.

Министерства иностранных дел Армении и Турции не ответили на запросы агентства о комментарии.

Источник: РИА Новости