За лесной пожар в Лачыне к уголовной ответственности привлечены трое человек

Причиной лесного пожара, произошедшего 16 июля в горной местности вокруг сел Хочаз и Моллалар Лачинского района, стало неосторожное обращение с огнём.

Данный факт установлен в результате проведенного расследования, говорится в совместном заявлении МВД и МЧС Азербайджана.

Отмечается, что огонь, разведенный тремя жителями села Сус Лачинского района в лесном массиве горной местности, распространился на труднодоступную территорию площадью 14 гектаров.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые в поджоге задержаны сотрудниками полиции и привлечены к уголовной ответственности.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

В настоящее время Государственная служба пожарной охраны МЧС продолжает проведение соответствующих мероприятий по тушению пожара в указанном районе.