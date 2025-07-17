В Лачине локализован пожар, причиной могли стать туристы - ОБНОВЛЕНО

Пожар в направлении села Хочаз Лачинского района в горной местности локализован.

Предполагается, что причиной происшествия стала неосторожность туристов при обращении с огнем.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Лачинского районного отделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям капитан внутренней службы Руслан Сулейманов.

По его словам, из-за того, что район возгорания представляет собой горно-лесистую местность, не очищенную от мин, возникли определённые сложности:

"На месте пожара произошёл взрыв мины в результате воздействия огня, поэтому личный состав и техника не смогли напрямую вмешаться в тушение. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности туристами, прибывшими на отдых. Пожар, охвативший около 10 га, локализован".

2025/07/16 23:00

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям “112” поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.

В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось за короткое время взять под контроль.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.