Начинает работу экспресс-маршрут, соединяющий Транспортно-пересадочный центр «Кероглу» с «Sea Breeze» - ФОТО

С учётом увеличения пассажиропотока из столицы в пригороды, в том числе к пляжным зонам в летние дни, с 19 июля начнёт работу новый экспресс-маршрут №150E, который соединит транспортно-пересадочный центр «Кероглу» с центром отдыха «Sea Breeze».

Автобусы будут курсировать по маршруту по субботам и воскресеньям, начиная от южного выхода станции метро «Кероглу» (со стороны «Пирамиды»), с остановками на нескольких промежуточных пунктах. Маршрут будет обслуживаться ООО «BakuBus», и на линии будут задействованы современные автобусы большой вместимости, которые будут осуществлять перевозки с 07:00 до 22:00 с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда составит 80 гпиков. Оплата будет осуществляться только в безналичной форме.