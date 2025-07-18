​​​​​​​Северная Корея закрыла доступ иностранным туристам на новый курорт

Северная Корея запретила въезд иностранным туристам на недавно открывшийся пляжный курорт Вонсан-Калма, несмотря на то, что ранее власти называли его одним из главных достижений текущего года. Об этом сообщает сайт DPR Korea Tour — официального туристического агентства КНДР.

На сайте указано, что курорт на восточном побережье страны «временно не принимает иностранных туристов». Причины такого решения и предполагаемые сроки ограничения не уточняются.

Курорт Вонсан-Калма, рассчитанный почти на 20 000 гостей, начал работу для внутренних туристов 1 июля. На прошлой неделе он также принял небольшую группу россиян, что породило ожидания, что следующим шагом станет открытие для китайских путешественников. Однако неожиданное ограничение вызвало вопросы о прозрачности работы комплекса и его реальной доступности для иностранцев.

Решение о запрете последовало после визита главы МИД России Сергея Лаврова, который провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Чхве Сон Хи на территории курорта. По данным южнокорейских аналитиков, власти КНДР могли изменить планы в связи с публикацией российского журналиста, сопровождавшего делегацию. В статье утверждалось, что посетители курорта, вероятно, были мобилизованы властями, а не являлись реальными туристами.

Эксперты предполагают, что решение связано с нежеланием демонстрировать реальную ситуацию на курорте перед иностранной аудиторией. Хотя запрет, как полагают, формально распространяется на всех иностранцев, издание NK News, ссылаясь на источники в туристической отрасли, утверждает, что граждане России, скорее всего, не попадут под ограничения. Тем не менее, официального заявления северокорейских властей по поводу изменений в туристической политике пока не поступало.

Источник: TheGuardin

Джамиля Суджадинова