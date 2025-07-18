Ильхам Алиев - жителям села Тезебина и Ханъюрду: Отныне мы будем жить здесь вечно, никто больше не сможет заставить нас покинуть эти места

Отныне мы будем жить здесь вечно. Никто больше не сможет заставить нас покинуть эти места.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями, переселившимися в села Тезебина и Ханъюрду.

«Вы одними из первых переехали сюда, но приедут еще. Через несколько месяцев в обоих селах, наверное, будут жить тысячи людей. Государство создало все условия – дома, приусадебные участки, питьевая вода, природный газ, электричество. То есть, еще раз говорю, вы этого заслуживаете.

В самых тяжелых условиях жили вы. На протяжении этих тридцати лет вы, как говорится, собрав волю в кулак, верили, что этот исторический день настанет и мы вернемся на эти земли. И мы вернулись. И Отечественная война 2020 года, и антитеррористическая операция 2023 года – это наши славные победы. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Отныне мы будем жить здесь вечно. Никто больше не сможет заставить нас покинуть эти места», - сказал глава государства.