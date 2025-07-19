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До конца этого года в селе Тезебина Ходжалинского района будет построено 197 частных домов

First News Media15:40 - Сегодня
До конца этого года в селе Тезебина Ходжалинского района будет построено 197 частных домов

До конца нынешнего года в селе Тезебина Ходжалинского района будут готовы в общей сложности 197 частных домов.

А в следующем году завершатся ремонт и строительство еще 159 частных домов. 14 июля 2025 года в село вернулись на постоянное жительство 28 семей - 125 человек.

Начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы сообщила региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ, что в настоящее время продолжаются работы по созданию современной социальной инфраструктуры села.

«Так, отремонтирована и восстановлена 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 15,5 километра, начат процесс установки счетчиков, проведена газовая линия протяженностью 11,4 километра, восстановлена существующая линия протяженностью 1,2 километра. Отремонтированы водохранилище емкостью 300 кубометров и водопроводная сеть, проложена линия связи протяженностью 16 километров, созданы условия для обеспечения абонентов услугами стационарной телефонной связи, интернета и IPTV.

Заасфальтированы 3100 метров сельских дорог, ведется подготовка к ремонту и восстановлению зданий дошкольного и общеобразовательного учреждений, капитально ремонтируется здание, предназначенное для амбулаторного центра и маркета. Для эффективной организации отдыха и досуга жителей в селе создан современный парк площадью один гектар», — подчеркнула Афет Тельмангызы.

Отметим, что село Тезебина входит в одноименный административно-территориальный округ Ходжалинского района. Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. Освобождено от оккупации в сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией.

Напомним, что 18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Тезебина Ходжалинского района.

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