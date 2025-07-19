В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Началось поэтапное обновление автобусов, эксплуатируемых на маршруте №26, соединяющем улицу Гамзы Бабашова в Бинагадинском районе Баку с улицей Владимира Маяковского в Наримановском районе.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

По распоряжению AYNA, пять современных комфортабельных и вместительных автобусов китайской марки Foton 2025 года выпуска будут запущены по данному маршруту с 20 июля.

"В ближайшие месяцы будет обеспечено обновление и других автобусов", - отмечается в сообщении.

Отметим, что обновление автобусного парка находится в центре внимания AYNA с целью предоставления гражданам качественных, безопасных и комфортабельных транспортных услуг.