Шантажистов, вымогавших деньги у врача, привлекли к уголовной ответственности

В Бейлагане к уголовной ответственности привлечены лица, шантажировавшие врача и вымогавшие у него деньги на основании распространенных в соцсетях фотографий бывшего завотделением Бейлаганской районной центральной больницы Гулиева Фахраддина Али оглу и Нейматли Мехрибан Саяд гызы.

Установлено, что М.Нейматли вступила в преступную связь со своей знакомой Чинарой Насирли и тайно снимала на видео в служебном кабинете их отношения за деньги с Ф.Гулиевым, которые длились более года.

У Ф.Гулиева требовали деньги, угрожая передать эти фотографии его сыну, стоматологу Фуаду Гулиеву, и другим лицам, а также распространить их в соцсетях.

Не согласившись с незаконным требованием, Фуад Гулиев по заказу через другую женщину заставил Мехрибан Нейматли снять ложное видео, чтобы отвести вину в произошедшем от своего отца, а затем распространил это видео в социальных сетях.

В настоящее время Мехрибан Нейматли, Чинара Насирли и Фуад Гулиев находятся под следствием по статьям Уголовного кодекса о вымогательстве с применением угроз и распространении порнографических материалов.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Источник: Qafqazinfo